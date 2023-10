Foto: Alina Ursu este singura din familia ei care a terminat liceul, dupa care, mai tarziu, a facut si facultatea.Nascuta intr-o familie de romi cu zece copii, cu neajunsuri firesti si fara nicio perspectiva in viata, Alina Ursu a incercat cu disperare sa gaseasca o cale de a face bani. Noptile in care ea si fratii ei se culcau flamanzi nu erau ceva neobisnuit. Pentru ca avea un handicap grav la un picior, traficantii de cersetori au vazut in ea o adevarata mina de aur. Asa a ajuns sa ... citeste toata stirea