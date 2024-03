A construit un "Regat al pastravului" pe Valea Glajariei

In 2007, Ion Heltianu a decis sa inceapa o afacere pe cont propriu intr-un domeniu pe care il cunostea de la fir la par si in care se specializase si in timpul facultatii: piscicultura. Pe un teren de pe Valea Glajariei a inceput cu pasi marunti, dar siguri sa construiasca ceea ce astazi este intr-adevar un regat al pestelui, respectiv cea mai mare pastravarie din zona, ce se intinde pe o suprafata de 6.000 mp.Nu a fost deloc usor, insa pasionat de domeniu, rasnoveanul a reusit de-a lungul ... citește toată știrea