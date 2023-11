Dupa ce a lucrat zece ani ca sofer de TIR si a strabatut toata Europa, Aurel Bucur, un fermier din Cata, a revenit acasa, fiind un familist convins. A inceput sa creasca vaci de lapte, a pornit cu 11 capete, dintre care 5 primite de la parinti si 6 luate cu bani imprumutati - din Austria, 1.400 euro fiecare, dupa cum spune intr-un interviu in Revista Ferma."Luand vacile acestea cu genetica, am luat, tot atunci, si un container pentru insamantari artificiale si, astfel, am crescut productia". ... citeste toata stirea