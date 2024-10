A fost Ciolacu "covrigar

La 56 de ani, Marcel Ciolacu e pe val in politica romaneasca, fiind liderul PSD, premierul tarii si printre favoriti la alegerile prezidentiale de la finalul anului. Doar ca, pana sa ajunga in acest punct al carierei sale, buzoianul s-a ocupat cu afacerile personale.Desi Ciolacu s-a tot laudat ca n-are dusmani politici, ci contracandidati / rivali, liderul PSD e luat peste picior, in discutiile neoficiale, dar si de oamenii de rand care nu-l au la inima, cu apelativul de "covrigar". Si nu e ... citește toată știrea