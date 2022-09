A nins la Brasov! 20 septembrie 2022

"Winter is coming!" (Iarna a venit, trad.) ne anunta cei de la Salvamont Brasov, care au marcat in calendar data primei zapezi din Poiana Brasov - Masivul Postavaru: 20 septembrie 2022. Salvamontistii au transmis si imagini cu "basmul alb" de la fata locului, dar si un set de sfaturi pentru iubitorii muntelui, actualizat la noile condii meteo."Avand in vedere temperaturile scazute din ultima perioada precum si intensificarea precipitatiilor din zona montana", salvatorii montani ne avertizeaza ... citeste toata stirea