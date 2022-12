A venit frigul! In cartierul Noua au inceput sa se puna bancile pe foc

Odata cu venirea iernii, in contextul scumpirilor de pe piata energiei, toata lumea cauta o solutie cat mai ieftina sa se incalzeasca. Se pare ca niste brasoveni au gasit solutia, fara sa mai scoata vreun ban din buzunar. Acestia au incins un "foc de tabara" in zona de gratare de langa lacul Noua din Brasov.Combustibilul si l-au asigurat din mobilierul urban montat in acest perimetru. Dupa cum a constatat o brasoveanca, una dintre banci a fost smulsa cu totul ... citeste toata stirea