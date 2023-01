A vrut sa-si taie gatul. Cum a fost prins criminalul de la Bran

Suspectul in cazul dublului asasinat de la Simon - Bran, Daniel Pepine (43 de ani), a fost arestat luni, 16 ianuarie, in cursul noptii, cu ajutorul negociatorilor. Procurorul spune ca tatal acestuia se afla in casa si le-a deschis usa anchetatorilor, dupa care le-a declarat ca fiul sau este in pod. Locul in care se ascundea suspectul era foarte ingust, iar acesta avea si un cutit, astfel ca a fost nevoie de negociatori pentru ca acesta sa se predea."Colegii au constatat ca suspectul era ... citeste toata stirea