Accesul turistilor cu bagaje voluminoase a fost interzis la Lacul Sfanta Ana. Decizia a fost luata pentru a descuraja picnicurile in padure, dupa ce sambata, resturile de mancare lasate de niste turisti langa un copac au atras in zona o ursoaica si un pui. Animalele au fost indepartate in ultimul moment de cei care administreaza aria naturala, inainte sa reprezinte un pericol pentru vizitatori."Stim foarte bine ca hranirea ursilor reprezinta o problema imensa atat pentru urs, cat si pentru ... citeste toata stirea