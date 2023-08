Acum 150 de ani, salariul mediu pentru o zi de munca in agricultura era, in cazul barbatilor, intre 0,25 si 0,68 florini plus mancare, ceea ce adauga un supliment de 0,20 -0,25 de florini/zi. Femeile erau si pe atunci mai prost platite - primeau intre 0,19- 0,43 fl./zi si mancare. Pentru comparatie, carnea de porc se vindea cu 0,25 florini, iar cea de vita cu 0,3 florini.Desigur, diferentele regionale erau evidente: cele mai bune salarii erau la Brasov, urmate de cele din Cluj. La Targu Mures ... citeste toata stirea