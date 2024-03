Adio, pensionare anticipata!

Mai multi senatori si deputati, intre care si brasoveanca Roxana Manzatu, au depus eforturi sustinute in Parlamentul Romaniei pentru ca persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in orase poluate ori au depus munca foarte grea sa poata iesi la pensie cu doi ani mai devreme, fara ca veniturile sa le fie afectate. Noua Lege a pensiilor, care va intra in vigoare la 1 septembrie 2024, va anula toate aceste demersuri si eforturi. In judetul Brasov, de vechea lege mai pot beneficia pana la ... citește toată știrea