"Adriana Lecouvreur", in premiera, la Opera Brasov

Opera "Adriana Lecouvreur" de Francesco Cilea, va fi prezentata, in premiera la Opera Brasov.Sambata, 16 noiembrie 2024, de la ora 18.30, in Sala Operei, in cadrul celei de-a XXI-a editii a Festivalului de Opera, Opereta si Balet, publicul brasovean este invitat la spectacolul cu opera "Adriana Lecouvreur" de Francesco Cilea, prezentat, in premiera pe scena noastra, de Teatrul National de Opera si Opereta "Nae Leonard" Galati!"Adriana Lecouvreur" este singura opera a lui Francesco Cilea, ... citește toată știrea