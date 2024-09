Aflux catre Brasov: 3.000 de noi locuitori in 6 luni!

Aproape 3.000 de noi locuitori cu acte in regula a avut Brasovul doar in prima jumatate a acestui an. Peste 2.700 dintre acestia au venit din alte judete ale tarii, iar 223 de romani s-au intors din strainatate si au ales orasul nostru. Primaria spune ca avem cifre impresionante in ce priveste romanii care se stabilesc la Brasov."In ultimul an vedem ca exista un aflux de cetateni romani care se muta din alte judete sau chiar si din strainatate in municipiul Brasov. Numai in primul semestru ... citește toată știrea