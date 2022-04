Ai lor, ai nostri

In deschiderea sedintei s-a tinut un moment de reculegere in memoria victimelor razboiului din Ucraina.Presedintele Ucrainei s-a adresat luni, 4 aprilie, Parlamentului din Romania prin intermediul mijloacelor video. Volodimir Zelenski a spus ca vrea sa inceapa dialogul cu autoritatile din Romania in privinta minoritatilor din cele doua tari, iar discutiile vor incepe imediat ce situatia o va permite. "Viitorul nostru este impreuna intr-o mare familie europeana", a declarat Zelenski in ... citeste toata stirea