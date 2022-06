Airbus si-a invitat "armatele" la Brasov

Foto: Elicopterul usor de atac Airbus Helicopters H145M finalizeaza prima demonstratie de tragere cu racheta Rafael SPIKE ER2.Reprezentanti ai fortelor armate si ai ministerelor Apararii din Serbia, Germania si Macedonia de Nord au asistat, la invitatia Airbus, la trageri de lupta cu rachete antitanc SPIKE ER2 lansate de un elicopter multirol usor H145M, in cadrul unei demonstratii in Romania, in poligonul Cincu, judetul Brasov.Evenimentul, intitulat "H-145M Firing Demo Days Romania", a ... citeste toata stirea