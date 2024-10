AKTOR deschide un nou front de lucru pe calea ferata Brasov-Sighisoara: a inceput forarea tunelurilor Homorod pe tronsonul Apata - Cata

AKTOR, constructorul tronsonului Apata - Cata al caii ferate Brasov-Sighisoara, lucreaza deja la forarea perechii de tuneluri nordice, numita Homorod, cu o lungime de 5,1 km fiecare. A treia masini de foraj (TBM), denumita Alexandra, a pornit recent pe santierul aflat la doar 4 km vest de Racos (locatie) si in prezent este deja intrata partial in munte.Acestea este unul dintre putinele proiecte din Europa in care patru TBM-uri sunt sapa tot atatea tuneluri in acelasi timp.Tunelurile se afla ... citește toată știrea