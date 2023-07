Trupa Coldplay va sustine un al doilea concert in Romania, la 13 iunie 2024, tot pe Arena Nationala, au anuntat organiyatorii evenimentului. Primul concert va avea loc in 12 iunie, tot pe Arena Nationala. "Datorita cererii incredibile, a doua data a turneului mondial Music Of The Spheres a fost adaugata pe 13 IUNIE, la Arena Nationala in Bucuresti", au anuntat organizatorii evenimentului, EMagic. Trupa Coldplay este formata din Chris Martin (voce), Jon Buckland (chitara), Guy Berryman (bas) si ... citeste toata stirea