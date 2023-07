Dupa cum era de asteptat, directorul demis al Politiei Locale Brasov, Nicolae Aldea, a atacat in instanta evaluarea in urma careia si-a pierdut postul.Reamintim ca in luna mai 2023, Aldea a primit rezultatul evaluarii activitatii din 2022, de la seful lui direct, administratorul public al municipiului Brasov, Adriana Miron. Calificativul primit de fostul sef al Politiei Locale Brasov a fost "nesatisfacator" si in conformitate cu codul administrativ si la propunerea Adrianei Miron, primarul ... citeste toata stirea