Alexandru Rafila anunta cand va primi Romania doza 4 COVID-19

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat miercuri, 24 august, ca in luna octombrie, Romania va primi noua formula a vaccinului impotriva COVID-19. "Promisiunile pentru vaccinul cu formula noua este probabil sfarsitul lunii octombrie, cand va fi disponibil", a anuntat oficialul, la o emisiune televizata."Doza 4, din punctul meu de vedere este utila, dar cu un vaccin care sa fie adaptat tulpinilor circulante, pentru ca vedem ca in momentul de fata vaccinul in formula initiala nu mai ... citeste toata stirea