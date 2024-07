Allen Coliban, vicepresedinte la nivel national al USR

USR si-a ales sambata, 29 iunie, echipa de conducere a Biroului National USR. Astfel, echipa sustinuta de noul presedinte al USR, Elena Lasconi, a obtinut 8 din cele 24 de locuri in Biroul National al USR, iar tabara rivala, "USR Echilibru", grupata in jurul primarului Timisoarei, Dominic Fritz, a obtinut 7 locuri in conducerea partidului.Din tabara "USR Echilibru" face parte si primarul Brasovului, Allen Coliban, care, sambata, a obtinut un nou mandat de vicepresedinte in Biroul National. ... citește toată știrea