"Am inceput sa ma gandesc la moarte in fiecare zi"

Gigi Becali a marturisit in premiera ca se gandeste la moarte. Omul de afaceri i-a uimit pe jurnalistii americani de la prestigioasa publicatie New York Times. Le-a spus ca este cel maoi bogat om din lume si ca nu mai vrea sa se gandeasca la alte afaceri pentru ca, indiferent cate bogatii aduni, nu poti lua nimic pe lumea cealalta. Desi are conturile pline, Gigi Becali este de parere ca nu ele ii aduc fericirea si il fac sa se simta fericit, ci faptul ca este un om bun, cinstit, mereu gata sa ... citeste toata stirea