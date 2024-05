Ambasadorul Canadei in Romania, in vizita in judetul Brasov

Ambasadorul Canadei in Romania, Excelenta Sa Gavin Robb Buchan, a fost luni, 27 mai, intr-o vizita oficiala in judetul Brasov. In agenda oficialului din Canada au fost incluse intrevederi cu prefectul judetului Brasov, Catalin Vasii, cu presedintele Consiliului Judetean, Todorica Serban, dar si cu primarul Brasovului, Allen Coliban.Astfel, in cadrul intrevederii cu prefectul judetului si cu presedintele Consiliului Judetean Brasov, Catalin Vasii a facut o prezentare a judetului nostru din ... citește toată știrea