Ambasadorul Danemarciei in Romania a prezentat Consiliului Judetean Brasov o oferta de colaborare

Ambasadorul Danemarciei in Romania, Excelenta Sa, Soren Jensen, a avut luni, 9 mai, o intrevedere cu presedintele Consiliului Judetean (CJ) Brasov, Adrian Vestea, tema principala de discutie dintre cei doi fiind dezvoltarea relatiilor intre judetul nostru si autoritatile daneze.In deschiderea discutiilor, presedintele CJ a prezentat judetul nostru, dar si proiectele investitionale pe care administratia judeteana le are in implementare, de la modernizarea infrastructurii de drumuri judetene si ... citeste toata stirea