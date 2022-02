"Amenda ospatarului": Il vezi beat, trimite-l acasa - acum, e lege

Vanzarea de alcool sau tutun minorilor va fi sanctionata de la prima abatere cu suspendarea activitatii acomerciantului in culpa, nu doar cu amenda, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al deputatilor. Deputatii au intors astfel, printr-un vot unanim, decizia senatorilor, care respinsesera anul trecut proiectul de lege.De ce este important: In prezent, vanzarea produselor din tutun tinerilor cu varsta sub 18 ani este sanctionata in felul urmator: cu amenda ... citeste toata stirea