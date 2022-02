"Anatoly de Dragobete", la Opera Brasov

Duminica, 27 februarie 2022, de la ora 18.30, in Sala Operei, Cvintetul vocal ANATOLY va ofera o sarbatoare a cantecelor de dragoste reunite in concertul intitulat "Anatoly de Dragobete".Cei cinci muzicieni brasoveni v-au pregatit un program muzical special, cu refrene ale ultimelor decenii: "Sub balcon eu ti-am cantat o serenda" de Petre Andreescu, "Dragoste pentru amandoi" de Luisa Sobral, "Of, inimioara" de Edmond Deda sau "Cantec pentru tine" de Anders Edenroth.O parte dintre ... citeste toata stirea