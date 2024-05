Angajatii APM Brasov nu renunta la proteste

Angajatii Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Brasov au continuat grevele spontane si nu sunt dispusi sa renunte la protest decat in momentul in care le vor fi solutionate revendicarile."Daca drepturile salariale nu vor fi recunoscute si discriminarea salariala nu va fi inlaturata, protestele vor continua, urmand ca joi, 23 mai 2024, sa participam la mitingul organizat la Bucuresti, impreuna cu reprezentantii tuturor agentiilor de mediu din tara. In acesta perioada nu vor fi preluate si ... citește toată știrea