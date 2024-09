ANM: De la 34 de grade vom avea o prabusire a temperaturilor la 15 grade

Directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anuntat, joi, 26 septembrie, dupa sedinta de guvern, ca temperaturile vor scadea duminica, 29 septembrie, de la 34 de grade la 15 grade in regiunile intracarpatice, ca urmare a formarii unui ciclon in Marea Mediterana. Cele mai mari cantitati de precipitatii, de peste 60 de litri pe metru patrat, sunt asteptate in Oltenia, Muntenia, Carpatii Meridionali si de Curbura."Daca vineri si sambata contam pe o ... citește toată știrea