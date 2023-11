Daca anii trecuti, Consiliul Judetean Brasov finaliza destul de repede licitatiile pentru achizitionarea produselor acordate elevilor prin Programul pentru Scoli al Romaniei (cunoscut si sub denumirea "Cornul si laptele"), anul acesta administratia nu a mai reusit acest lucru.Pentru achizitionarea lactatelor, fructelor si produselor de panificatie ce urmeaza sa fie distribuire in scoli, reprezentantii Consiliului Judetean Brasov au precizat ca au fost finalizate caietele de sarcini, iar in ... citeste toata stirea