Anunt mare din Ucraina

Vladimir Putin si Volodimir Zelenski ar urma sa ajunga la un acord de pace in maximum doua saptamani, sustine consilierul presedintelui Ucrainei, Mihail Podoleak (foto), citat de Unian.net. "Negocierile sunt in curs de desfasurare. Cautam o formula legala. Cand va fi gasita, presedintii Ucrainei si Rusiei vor continua negocierile in cadrul unei intalniri speciale. Cat de curand vom incheia acordul, vom incepe organizarea intalnirii. Aceasta va fi tema pentru urmatoarele doua saptamani. Locatia ...