Aplaudata la scena deschisa: aeronava IAR316-B, produsa la Brasov

Elicopterul de productie romaneasca IAR316-B Alouette III a aniversat 50 de ani, anunta Ministerul Apararii Nationale (MApN). Produs in Romania de catre Intreprinderea de Constructii Aeronautice Brasov, sub licenta Aerospatiale Franta, aeronava IAR316-B si-a onorat misiunile de zbor incepand cu anul 1972. Elicopterul se regaseste acum in dotarea Bazei Aeriene Boboc, unde contribuie cu succes la formarea pilotilor militari, fiind primul tip de elicopter pe care acestia il piloteaza. ... citeste toata stirea