Aproximativ 200 de brasoveni au participat vineri, 21 aprilie, in Piata Unirii din Brasov la una dintre cele mai spectaculoase obiceiuri ale Junilor Tineri: "Aruncatu-n tol". Asa cum spune traditia, la ora 17.00, la inceputul evenimentului, junii au cantat Troparul Invierii la troita din Prund (Crucea lui Ilie Birt din Piata Unirii). Apoi, junii au intrat in hora, in timp ce unii dintre ei aruncau buzduganul. Dupa ce acestia au aruncat buzduganul, au fost invitati sa faca acelasi lucru si ... citeste toata stirea