"Are o minte complet lucida si nicio boala cardiovasculara"

Cea mai batrana persoana din lume, Maria Branyas Morera, a implinit, saptamana aceasta, 117 ani, potrivit Daily Mail Online. S-a nascut in 1907, in San Francisco, in timpul celui de-a doilea val de ciuma bubonica, iar din 1915 locuieste in Spania. A supravietuit celor doua razboaie mondiale, pandemiei de gripa spaniola, Razboiului Civil Spaniol si, mai recent, pandemiei de Covid-19. Titlul oficial de cea mai batrana persoana din lume l-a obtinut dupa moartea calugaritei franceze Sora Andre, in ... citește toată știrea