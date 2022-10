Armata, la "apel de sarbatoare", in scolile Brasovului

Intrerupta din cauza pandemiei, actiunea "Armata Romana in scoli" a fost reluata acum, in preajma Zilei Armatei. Elevii Colegiului Nicolae Titulescu au aflat lucruri interesante despre ziua de 25 octombrie si au putut vedea tehnica militara expusa in curtea scolii."La interior le-am oferit copiilor cateva repere sau cu ce ne-a ghidat pe noi in a urma cariera militara. Au participat elevii de la Liceul Militar, de la Academia Fortelor Aeriene si, bineinteles, militari care au desfasurat ... citeste toata stirea