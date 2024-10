Atrasi de culoare, ignora indicatorul

In preajma unitatilor de invatamant din Rasnov au fost amenajate zone speciale de imbarcare si debarcare a elevilor pentru a le facilita accesul parintilor care isi aduc copiii cu masina la scoala si a evita blocarea traficului. Zonele au fost amenajate si marcate corespunzator, cu delimitare integrala a perimetrului prin culoarea rosie. Astfel de locatii au fost create, in trecut, in preajma Scolii Gimnaziale Peter Thal si in zona Liceului Tehnologic. Tot in zona au fost montate si indicatoare ... citește toată știrea