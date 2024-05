Au o ferma ca afara. 4 angajatI i-au inlocuit cu robotul

Intre Rasnov si Zarnesti, la poale de munte, intr-o zona cu multe pasuni, functioneaza ferma zootehnica detinuta de Madalina si Octavian Radu. Cei doi tineri au accesat fonduri europene pentru a-si trage ferma in randul celor din Olanda sau Germania.Daca inainte aveau 6 angajati in ferma de circa 120 de vaci, acum sotii Radu mai au nevoie doar de doi, in rest se descurca cu robotii.Cei doi tineri au accesat fonduri europene pentru a avea o ferma in randul celor din Olanda sau Germania. Un ... citește toată știrea