Aurul, castigul din 5 ani

Aurul bate record dupa record si atinge cele mai mari valori din istorie. Pretul creste de la o zi la alta. Multi investesc in metalul pretios ca sa isi protejeze economiile de inflatie. Aurul cumparat acum cinci ani aproape si-a dublat valoarea.Valoarea unui gram de aur astazi a depasit 370 de lei, astfel ca un lingou de 500 de grame si 24 de carate depaseste acum 185.000 de lei. In 2019, acelasi lingou il cumparam cu 103.000 de lei, astfel ca in ultimii cinci ani valoarea sa a crescut cu 82.