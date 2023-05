Ariadna Cirligeanu, fost secretar general al organizatiei de tineret a AUR, in prezent sef al aceleiasi organizatii, potrivit informatiilor publice, a incercat sa intre miercuri, 10 mai, in Parlament cu patru gloante, despre care ar fi declarat ca sunt suveniruri. Incidentul a coincis un un protest "spontan" organizat de AUR in curtea Parlamentului, iar intr-o postare pe Facebook de ieri dimineata, Cirligeanu isi anunta participarea la manifestatie.Protestul a inceput in jurul orei 8.00, ... citeste toata stirea