Premierul Marcel Ciolacu a organizat duminica, 9 iulie, o sedinta cu mai multi membri ai Guvernului, pe tema azilelor de batrani. "Nu am nicio mila pentru ticalosii care au creat aceste azile ale groazei. Faptul ca acest lucru a fost posibil ne arata un singur lucru, avem de a face cu o problema de fond, de sistem, un sistem corupt si inert. Am vazut infractori. Sunt peste tot in lume. De asemenea ticalosi de o asemenea cruzime, nimeni nu era pregatit de asa ceva. La fel, functionari publici ... citeste toata stirea