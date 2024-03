Ba cu risc seismic, ba fara risc seismic

Municipalitatea brasoveana vrea sa faca ordine in evidentele cladirilor publice cu risc seismic ridicat din oras, pentru a putea incepe un program de reabilitare a lor, cu bani europeni. De altfel, potrivit primarului Brasovului, Allen Coliban, in acest moment, "listele sunt relative", existand situatii in care un imobil, ba aparea in evidente, ba nu aparea. "Raportarea la aceste liste a diferit, in functie de interese, iar un imobil, ba aparea, ba nu aparea ca fiind cu risc seismic ridicat. De ... citește toată știrea