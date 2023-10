Succesul pe care l-a avut prima editie a Balului Vienez in orasul de la poalele Tampei, Brasov, confirma ca s-a nascut, deja, o traditie. A fost un vis. E un miracol. Va fi istorie!"Peste 100 de persoane care apreciaza fumosul si eleganta au retrait atmosfera balului vienez autentic de la sfarsitul veacului al XIX-lea, in cadrul evenimentului extraordinar "Balul vienez - Walz for Change/ Vals pentu Schimbare/", care a avut loc vineri, 20 octombrie 2023, la Cercul Militar Brasov.Povestea ... citeste toata stirea