"Barbierul din Sevilla" revine pe scena Operei Brasov!

In programul recitalului sunt incluse arii din operele "Elixirul dragostei" de G. Donizetti, "Nunta lui Figaro" de W.A. Mozart, lied-uri compuse de Francis Poulenc si "Poem nocturn" de W.A. Mozart, dar si piese indragite din repetoriul international: "Try to Remember" de H. Smith sau "When I Fall in Love" de V. Young.Recitalul dureaza o ora si nu are pauza.Pret bilete: 8 lei - adulti, 4 lei - pensionari si 2 lei - elevi, studenti. Acestea se pot achizitiona de la sediul Muzeului "Casa ... citește toată știrea