Bazinul Olimpic Brasov se deschide, dar "cu regim inchis", nu pentru public

Dupa mai bine de doua luni in care a fost in reparatii, Bazinul Olimpic din Brasov va fi redeschis, deocamdata doar cluburilor sportive. Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, Allen Coliban, printr-un filmulet postat pe retelele de socializare."A fost schimbat linerul (pavajul, n.r.), iar bazinele au fost renovate. Am discutat cu cei din conducerea bazinului, tocmai pentru a-l deschide cluburilor sportive, astfel incat inotatorii si poloistii din Brasov sa beneficieze de timp de ... citește toată știrea