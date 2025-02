Bisericile din Brasov sprijina colectarea hainelor uzate. Teoretic, o fac primariile, obligatoriu de la 1 ianuarie

In conditiile in care colectarea deseurilor textile a devenit obligatorie si in Romania de la 1 ianuarie, desi infrastructura este inca deficitara in comunitati, bisericile au activat acest tip de actiune civica in urma cu aproape 4 ani.La Brasov, activitatile se desfasoara in baza unui parteneriat intre Protopopiatul Ortodox Roman Brasov si Asociatia Filantropica Ortodoxa Sibiu, entitate care gestioneaza deseurile textile colectate. Astfel, peste 50 de biserici din judetul Brasov au permis ... citește toată știrea