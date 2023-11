Gregorian Bivolaru a fost arestat in Franta, alaturi de 40 de membri ai unei secte internationale de yoga tantrica. El este acuzat, printre altele, de trafic de persoane, viol si constituire a unui grup infractional organizat care rapea oameni, transmite Liberation.Bivolaru a fost ridicat din locuinta sa situata intr-o suburbie a Parisului, in Val-de-Marne. Politia franceza a demarat o operatiune de amploare, iar descinderi au avut loc simultan in mai multe orase din Franta, precum Paris, ... citeste toata stirea