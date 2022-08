Celebrul astrolog Minerva (64 de ani) spune ca in prezent lucreaza la Banca Nationala, pe un post de executie. Informatia a fost confirmata pentru HotNews.ro de catre oficiali ai BNR, care au precizat ca astrologul lucreaza la departamentul de mentenanta al Bancii Nationale.Ea a facut aceste declaratii in podcastul lui Damian Draghici: "La ora actuala am o functie de executie, lucrez in ... citeste toata stirea