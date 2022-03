In acest sfarsit de saptamana, brasovenii se vor putea bucura de un spectacol prezentat in dubla premiera, la Teatrul "Sica Alexandrescu".Sambata si duminica in Sala Mare a Teatrului "Sica Alexandrescu", brasovenii se vor putea bucura de "Bolnavul inchipuit", de Moliere, fiind prima premiera a anului 2022.Opera este o imbinare intre comic si tragic. Este o dezbatere ... citeste toata stirea