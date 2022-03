Bomba Tarului, cea mai puternica arma nucleara detonata vreodata

Cea mai puternica arma nucleara construita si detonata vreodata a apartinut Uniunii Sovietice. Denumita "Tsar bomb" (Bomba Tarului, numele fiind dat de Occident - nr.r.), dispozitivul a fost detonat in octombrie 1961, iar pana in prezent a ramas cea mai mare bomba nucleara care a fost testata vreodata."Tsar bomb" a fost construita intr-un singur exemplar pentru a demonstra capabilitatile in Razboiul Rece. Asamblarea faimoasei bombe s-a facut in laboratorul secret Arzamas-16 din Urali. ... citeste toata stirea