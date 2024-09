Brasov - Bucuresti - Constanta, ruta aleasa pentru primul tren electric adus din China

Foto: Rama electrica cu 3 vagoane CRRC SFEMU001, in teste la Predeal.Primul tren electric chinezesc urmeaza sa fie pus in functiune pe sinele din Romania. Procesul de certificare si autorizare este aproape finalizat, iar in curand, trenul de mare viteza va functiona pe ruta Brasov - Bucuresti - Constanta. Anuntul a fost facut de directorul general Astra Vagoane Calatori, oeratorul feroviar pentru care a fost livrata garnitura, la Conferinta "Romania, din nou pe sine - Investitii si decizii ... citește toată știrea