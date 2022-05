Brasov Open, 60.000 de dolari, se joaca pe Olimpia: Primul si cel mai important turneu de tenis din cele cinci care vor fi organizate in acest an in orasul nostru

Cel mai mare turneu de tenis din istoria Brasovului easte gata sa inceapa! Brasov Open, un turneu destinat fetelor, cu premii in valoare de 60.000 de dolari, care ii va costa pe organizatori 100.000 de euro, este primul si cel mai important turneu de tenis din cele cinci care vor fi organizate in acest an in orasul nostru. Toate cele cinci turne vor costa 250.000 de dolari, iar Consiliul Judetean este principalul partener al Federatiei Romane de Tenis la aceste competitii si cel care asigura ... citeste toata stirea