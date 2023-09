Dincolo de recordurile mondiale si numarul mare de participanti, Brasov Running Festival, ce s-a desfaturat in 8 si 9 septembrie in zona Coresi, a creat a creat si disconfort. Problema a fost ridicata in sedinta extraordinara de plen a Consiliului Local Brasov din 19 septembrie de unul dintre alesi, Mariu Potea, de la PSD.Acesta i-a amintit primarului Brsaovului, Allen Coliban, ca in 10 septembrie l-a sunat pentru a-i prezenta situatia. "As dori sa stiu cine a aprobat organizarea ... citeste toata stirea