"BRASOV"-ul, portocaliu, pentru cei care lupta cu cancerul

Literele "BRASOV" de pe Tampa au fost programate se fie luminate in portocaliu, vineri, pentru a marca Ziua de lupta impotriva cancerului, organizata la nivel mondial, anual, pe 4 februarie.10 milioane de oameni mor anual din cauza cancerului, adica mai mult decat de HIV/SIDA, malarie si tuberculoza la un loc, fiind a doua cauza de deces in lume, dupa bolile cardiovasculare. Pana in 2030, expertii estimeaza ca decesele cauzate de cancer vor creste la 13 milioane. Pana in 2035, aproximativ 40% ... citeste toata stirea